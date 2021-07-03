Сайт, предназначенный для регистрации жителей Грузии на вакцинацию от коронавируса, в субботу подвергся масштабной кибератаке в день, когда была открыта онлайн-регистрация для всех категорий граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Минздрава республики Тамар Габунии.

«Сегодня в первой половине дня планировалось начало регистрации, однако, как нам стало известно, сайт подвергся масштабной кибератаке, что привело к сбою. К процессу подключены соответствующие ведомства и ведется оценка проблемы, чтобы в ближайшие часы устранить неполадки», — сказала Габуния.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики, по факту кибератаки возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное использование компьютерных данных или/и компьютерных систем» и «Посягательство на компьютерные данные или/и компьютерную систему» Уголовного кодекса Грузии.

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