Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

«Реализация настоящей стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации», — указано в резолюции документа.

Minval.az