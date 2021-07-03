Охрана государственной границы Беларуси с Украиной идет в усиленном варианте, сообщил РИА Новости официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

В пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает «огромное количество оружия».

«Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля», — сказал Бычковский.

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