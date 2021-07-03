В акватории Чёрного моря российский ракетный катер «Ивановец» направили в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна.

Экипаж подал сигнал бедствия на международном канале связи. В сообщении сказано, что у судна отказал двигатель, оно обесточено и находится в дрейфе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

На борту судна, приписанного к порту «Очаков», находятся четыре человек. Они также попросили информировать об аварии представителей Украины. Сейчас в Национальный центр управления обороной уже сообщил украинским властям о бедствии рыболовецкого судна. Кроме катера «Ивановец» недалеко от места аварии находится пограничный корабль «Безупречный» ПС ФСБ России.

Также в Росморречфлоте сообщили, что жизни экипажа украинского судна ничего не угрожает, направлен буксир из Одессы.

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