Пресс-секретарь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева рассказал, что во время последней встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 30 июня тот попросил его найти и вернуть в Казахстан «священный артефакт казахского народа» – останки хана Кенесары. Российские медиа об этой просьбе не сообщали.

«В ходе переговоров Нурсултан Абишевич попросил президента России оказать содействие в этом процессе. Елбасы особо подчеркнул, что для казахского народа очень важно, чтобы останки последнего хана были захоронены на родной земле и его душа нашла успокоение. Владимир Владимирович Путин заверил первого президента Казахстана в том, что российская сторона окажет в этом всестороннюю помощь. По словам Путина, артефакт будет найден и возвращен народу Казахстана», – сообщил пресс-секретарь Назарбаева.

Хан Кенесары – последний хан всех трех казахских жузов. В современном Казахстане он почитается на государственном уровне как лидер национально-освободительного движения казахов в 1837-1847 годах за независимость от Российской империи, но в советской и российской историографии Кенесары характеризовался как глава движения, направленного на отрыв Казахстана от России.

В 1847 году Кенесары был захвачен на территории современного Кыргызстана после того, как вторгся туда с 15-тысячным войском. Ему отрубили голову, которую кыргызский хан Ормон с письмом с сургучной печатью передал в подарок генерал-губернатору Сибири Горчакову – в знак верноподданности.

Среди казахстанцев есть мнение, будто голова Кенесары хранится и по сей день в Кунсткамере или Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Генеральное консульство Казахстана отправляло официальный запрос на эту тему в Кунсткамеру в 2004 году, но там ответили, что такого экспоната в музее нет.

Minval.az