Мировой войны не случилось бы, даже если бы Россия потопила британский эсминец у берегов Крыма. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

«Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить, что мир стал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны», — заявил Путин.

Президент добавил, что и российская сторона вряд ли бы порадовалась началу новой войны. «Но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее», — сказал он.

Говоря о политической составляющей инцидента с британским эсминцем, Путин отметил, что за несколько дней до этого в Женеве состоялась его встреча с президентом США Джо Байденом.

«Спрашивается, зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего все это делалось? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации, что они там чего-то не признают? Ну, хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять?» — заметил глава государства.

Путин отметил, что в ответ на прекращение военных учений России у границ Украины западные страны «приперлись» к российским границам. «Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели и пришли по воде. Это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море, а это существенный элемент во всей этой конструкции», — подчеркнул он.

«Вот смотрите: подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указания министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит», — сказал Путин. «Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: «Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование», вместо этого они что сделали? — Они приперлись к нашим границам», — выразил негодование президент.

Ситуация с британским эсминцем Defender была комплексной провокацией, заявил президент.

«Это, конечно, провокация, совершенно очевидно. Чего хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы? Во-первых, она [провокация] была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами, потому что «британец» зашел в наши территориальные воды днем, а еще рано утром, в 07:30, с одного из военных аэродромов НАТО в Греции, с Крита, по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолет. Мне докладывали об этом. Мы хорошо его видели, наблюдали», — сказал президент.

Minval.az