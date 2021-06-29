Бывший президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что будет вести собственное ток-шоу на одном из телеканалов. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что в рамках шоу будут транслировать встречи с представителями грузинской общественности.

Саакашвили также анонсировал проведение в Одессе молодежного конгресса, на который он планирует собрать сотни молодых людей из Грузии. По его словам, темой мероприятия станут инновации.

Minval.az