На Москву днем 28 июня обрушился сильнейший ливень. Многие улицы города оказались покрыты слоем воды, с отводом которой не справляется ливневая канализация. Затоплена станция метро «Ясенево», из-за этого движение поездов на участке Калужско-Рижской линии прервано, передают российские СМИ.
В Раменском районе рухнул строительный кран (о пострадавших не сообщается). В телецентре «Останкино» подтоплен первый этаж. В подмосковном Щелково молния попала в трансформаторную будку, часть города осталась без света. В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало 70% месячной нормы осадков.
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