Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом 3 июня закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги в Украине, таких как Google, Facebook, Viber и других. Об этом в понедельник сообщил офис украинского лидера на своем официальном сайте.

«Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов», — говорится в сообщении.

Закон дополняет Налоговый кодекс Украины нормами относительно «усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам». Электронные услуги, которые компании-нерезиденты поставляют физическим лицам на территории Украины, теперь будут облагаться НДС 20%. Для этого компании-нерезиденты вносятся в перечень плательщиков налогов на Украине.

Автор документа — глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев — пояснял ранее, что речь идет о так называемом налоге на Google. По его данным, бюджет страны недополучает ежегодно только от рекламных услуг 3 млрд гривен (около $106,5 млн) из-за того, что в отношении нерезидентов ранее не применялось налогообложение. Вместе с тем закон освобождает от уплаты резидентами налога 20% за рекламные услуги, которые они заказывают у нерезидентов.

В качестве обоснования к законопроекту отмечалось, что установление особых правил налогообложения для расчета НДС электронных услуг для нерезидентов стало «обычной практикой в странах Европейского союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и других». Так, в РФ с 1 января 2017 года для нерезидентов был введен налог на добавленную стоимость с продажи на территории РФ электронных услуг, а в Беларуси аналогичные налоговые правила вели в 2018 году.

Minval.az