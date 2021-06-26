Действующий руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров согласился баллотироваться на новый срок после слов президента России Владимира Путина и обращения участников всемирного съезда народов региона, передает ТАСС.

«Вы знаете, что вопрос участия в выборах оставался для меня открытым до последнего момента. Я принял для себя твердое решение, что не выставлю свою кандидатуру, если даже несколько процентов нашего населения будут против. Определяющим для меня стало обращение нашего национального лидера Владимира Путина, делегатов Всемирного съезда народов Чеченской Республики и моих коллег из «Единой России». Я прислушался к воле нашего президента и общества и дал согласие на участие в выборах», — написал Кадыров на своей странице в «Вконтакте».

Глава Чечни отметил, что не собирается тратить время на предвыборные обещания и агитации, а будет принимать конкретные меры для роста благополучия народа.

Minval.az