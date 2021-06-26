Азербайджан, наша военная мощь и после войны, безусловно, будет усиливаться. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с руководящим составом азербайджанской армии.

«После завершения войны были даны соответствующие указания, подписаны новые контракты, начался процесс закупок нового вооружения на основе современных технологий», — заявил президент.

По его словам, он утвердил структурные реформы в армии.

«Могу сказать, что численность вооруженных сил будет увеличена. Правильно проанализировав результаты и ход Второй Карабахской войны, мы конечно же будем наращивать нашу военную мощь. Если же Армения не откажется от вражеской политики по отношению к нам, то у нее не будет возможности восстановить уничтоженную армию, но и свою экономическую активность», — подчеркнул президент.

Minval.az