

В Азербайджанском Высшем военном училище имени Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония, посвященная выпуску 2021 года.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость Азербайджана.

В сопровождении военного оркестра личный состав исполнил Государственный гимн Азербайджана, после чего состоялся торжественный вынос на плац Боевого знамени училища.

Выступивший на церемонии заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов от имени руководства Министерства обороны поздравил выпускников по случаю этого знаменательного события и пожелал молодым офицерам успехов на службе.

Генерал-лейтенант Н.Османов в своем выступлении рассказал о реформах, проводимых в последние годы в области армейского строительства, повышении боевой и морально-психологической подготовки личного состава, участии офицеров и курсантов военного училища в Отечественной войне. Было особо подчеркнуто, что под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева Отечественная война увенчалась победой, и наши земли были освобождены от оккупации.

На торжественной церемонии офицерам и курсантам, участвовавшим в Отечественной войне, а также членам семей шехидов были вручены ордена и медали.

Затем выпускникам, с отличием окончившим Азербайджанское высшее военное училище, были вручены дипломы и подарки.

После церемонии передачи и приема Боевого знамени Военного училища были прикреплены эмблемы к символическим пням.

Военный оркестр и курсанты исполнили марш училища, после чего личный состав прошел перед трибуной торжественным маршем.

После окончания церемонии выпуска личный состав военного училища посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.



Minval.az