Азербайджанцы звонят и предлагают жителям Ханкенди продать квартиры, утверждает руководитель армянского аналитического центра «Энакет» Тигран Абрамян на своей странице в Facebook.

Согласно его словам, в последнее время телефонные звонки якобы азербайджанцев немногочисленным жителям Ханкенди с предложением продать свои квартиры стали предметом активного обсуждения в городе.

Абрамян заявил, что основная идея звонков азербайджанцев в том, что Азербайджан в скором времени восстановит суверенитет над Ханкенди, и потому армянам поступают звонки с предложениями продать квартиры.

Абрамян уточнил, что со вчерашнего дня пишет своим знакомым, живущим в Карабахе, пытаюсь понять, идет ли речь об одном-двух звонках или это более массово.

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Абрамян отметил, что пока не хочет давать никаких оценок, но очевидно, что звонки азербайджанцев не ограничиваются одним-двумя десятками.

Далее Абрамян утверждает, что «Азербайджан начал тотальную психологическую атаку на население Карабаха, дабы ускорить его исход, увеличивая дозу страха», и добавил, что все это становится еще более трагичным на фоне «выхода властей Армении из процесса и окончательного закрытия страницы «Арцаха»».

Отметим, что еще в 2020-м году, после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне, армянские жители Ханкенди начали в срочном порядке выставлять на продажу свои дома и квартиры, а армянские сайты торговли недвижимостью пестрят такими объявлениями и поныне. Цены устанавливаются невысокие, чтобы продать жилье можно было как можно скорее. Издание list.am отмечало, что дома и квартиры продаются вместе со всем содержимым.

Minval.az