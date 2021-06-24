Араик Арутюнян, вожак ханкендинских сепаратистов, все же собрал на главной площади столицы бывшей НКАО митинг своих сторонников. Где, выйдя на трибуну, не только клялся и божился, что посетил избирательные штабы всех политических сил, но вот журналистам «попался» только в штаб-квартире пашиняновского «Гражданского договора», и что никоим образом не держится за власть: «…Я просто чувствую себя ответственным перед народом и грядущими поколениями. Чтобы своим эмоциональным и недальновидным бегством не развалить нашу «государственность» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az), а граждане, включая тех, кто требует моей отставки, не остались под ее руинами». Приглашал в Карабах лидеров армянских политических партий, патетически воскликнув: главы «двух армянских республик» обязаны поддерживать хорошие отношения, вне зависимости от того, кто пришел к власти в Ереване или «Степанакерте». Судя по всему, господина Арутюняна и его окружение не на шутку напугал тот факт, что в ходе нынешней предвыборной кампании, вопреки прежним традициям, армянские политические тяжеловесы не торопились посещать «огрызок», и теперь вожак карабахских сепаратистов умоляет их исправить ошибку. Нечаянно проговорился, что без «подпитки» из Армении население «огрызка» просто не выживет — время безнаказанного грабежа азербайджанских земель закончилось. Выражал особую благодарность «президенту России и миротворческим силам во главе с Мурадовым, которые сегодня охраняют наш мир», за чем вполне отчетливо читался политический торг. И самое главное, без тени смущения уверял собравшихся: дескать, «Арцах» никогда не будет в составе Азербайджана!

А вот теперь внимательно. Понятно, что участникам митинга не помешало бы то, что в ФБ с изрядной долей иронии называют «лапшеснималкой». Ну в самом деле, Араик Арутюнян сам верит в то, что говорит? Он на полном серьезе полагает, что от его мнения и от громкости скандирования на площади действительно зависит судьба Карабаха? И самое главное, что он и его подручные могут здесь хоть что-то изменить?

Если кто забыл, все мировое сообщество считает Карабах частью территории Азербайджана, и нет ни одного имеющего правовую силу документа, где бы утверждалось нечто иное. А вопрос статуса Карабаха после войны и подписания Трехстороннего заявления, то есть по сути дела капитуляции Армении, закрыт, и закрыт бесповоротно. Этот пункт не значится в повестке дня «постконфликтных» переговоров и не обсуждается нигде, кроме как в армянской и околоармянской «тусовке». Можно, конечно, цитировать как мантру заявления, к примеру, Сергея Лаврова в стиле «возможно, когда-нибудь в будущем мы придем к согласию по вопросу статуса», но вряд ли только обитателям Смоленской площади известно, что если дипломат говорит «возможно, когда-нибудь в будущем», то это означает «нет и даже не надейтесь».

Весьма показательно, что армянские телеграмм-каналы уже откликнулись волной ехидных «шпилек». И тут же припомнили, как господин Арутюнян в прошлом году заверял, будто бы «небо над «Арцахом» защищено», и как сам Арутюнян обещал застрелиться, если азербайджанцы возьмут Шушу. Добавим от себя: думающей публике уже должно быть ясно, что обещания господина Арутюняна нужно воспринимать с поправкой на наоборот. И если он клялся с трибуны, будто бы «Арцах» никогда не будет в составе Азербайджана, то готовиться нужно к скорому и полному восстановлению суверенитета Азербайджана над «огрызком». Но это думающей публике.

А вот тут серьезно. Нынешние безответственные заявления Араика Арутюняна — это, во-первых, верный показатель, что реваншисты есть и в ближнем кругу Никола Пашиняна. Тем более что именно этот «круг», напомним в который уже раз, за последние три года разрушил процесс урегулирования, спровоцировал бои в Товузе, а затем и 44-дневную войну. Правда, здесь не планировали, что закончится эта война разгромом Армении. А во-вторых, то, что происходит в последние дни в Ханкенди — это еще одно свидетельство: расслабляться после победы Пашиняна рано. И с армянской стороны возможны и провокации, и стремление уйти от выполнения подписанных соглашений, и попытки рестарта «миацума» с вовлечением в процесс российских миротворцев. И в реальности попытки реванша лишь ускорят восстановление суверенитета Азербайджана над Ханкенди — другой вопрос, что процесс этот окажется куда более травматичным.

И хорошо бы, чтобы об этом по ту сторону линии соприкосновения подумали вовремя.

Нурани, обозреватель

Minval.az