Европейский союз официально ввел секторальные экономические санкции против Беларуси, говорится в заявлении Совета ЕС.

Эти меры включают:

— ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями и сырьем для них;

— запрет на передачу технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций;

— запрет на передачу товаров и технологий военного и двойного назначения;

— ограничение доступа на финансовые рынки ЕС;

— запрет на услуги страхования для белорусских властей;

—Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе.

В заявлении указано, что санкции вводятся в ответ на «эскалацию грубых нарушений прав человека в Беларуси, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. А также в связи с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске 23 мая».

Minval.az