В Казахстане выявили новую мутацию коронавируса, которая оказалась схожа с индийским штаммом, сообщает Tengrinews со ссылкой на местный минздрав.

Мутацию выявили после ПЦР-скрининга положительных тестов на COVID-19, сделанных после резкого роста уровня заболеваемости в столице страны Нур-Султане. Мутация оказалась характерна для индийского штамма вируса.

Отмечается, что окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к индийскому штамму будет сделано после завершения исследования образцов ДНК.

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