Матери погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат назвали победившего на внеочередных парламентских выборах лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна богоизбранным, передает «Лента.ру».

Пашинян посетил военный пантеон «Ераблур», где он возложил цветы к могилам павших солдат. Вместе с чиновниками его встречали матери погибших.

«Спасибо вам, что вы переизбрались, это очень хорошо… Я очень рада за тебя. Ты избрался благодаря Господу», — заявила одна из матерей, подводя Пашиняна к могиле своего сына. Другая женщина рассказала о своих надеждах на будущее и выразила благодарность политику.

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