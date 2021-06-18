В Минсельхозе предложили решить вопрос нехватки трудовых мигрантов для сбора урожая с помощью запуска чартерных поездов, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает газета, ведомство совместно с РЖД могут организовать чартерные поезда для ввоза рабочих для сезонных работ в поле. Пока доставить рабочих можно только самолетами, однако для участников отрасли это дорого

По данным источника издания, данный вопрос поднимался на совещании в министерстве на прошлой неделе. В Минсельхозе подтвердили изданию, что прорабатывают с сельхозпроизводителями и регионами возможность подачи коллективных заявок на запуск таких железнодорожных рейсов. Всего в этом году в АПК планировалось задействовать в сезонных работах 38,2 тыс. рабочих из соседних стран.

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