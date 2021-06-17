Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с российским коллегой, генералом армии Сергеем Шойгу пути разрешения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Арутюнян отметил, что позиция армянской стороны неизменна и Ереван с уважением относится к призывам структур государств-партнеров по урегулированию вопроса мирным путем.

Стороны также обсудили вопрос размещения российских пограничников на участках армяно-азербайджанской границы в Сюникской (Зангезур — ред.) и Гегаркуникской областях.

Собеседники также затронули вопросы осуществления миссии миротворческого контингента России в Карабахе, армяно-российского сотрудничества в оборонной сфере, а также ряд региональных проблем.

Minval.az