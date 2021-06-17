Левон Акопович Тер-Петросян, первый президент Армении, вновь оказался в центре внимания экспертного сообщества далеко за пределами родной Армении. Выступая в эфире местного Общественного ТВ, он сделал заявление, которое безо всякой иронии заслуживает эпитетов типа «историческое» и «программное». Тер-Петросян комментировал громкое заявление Роберта Кочаряна, где тот практически пообещал своим избирателям вернуть Гадрут и Шушу. «Сейчас там азербайджанские войска, подобное возможно только в случае войны. То есть Роберт Кочарян обещает новую войну. Кто заставит Азербайджан уйти? Весь мир считает Карабах частью Азербайджана», — посетовал Тер-Петросян. А затем предупредил: «Нас заставят согласиться с тем, чтобы Нагорный Карабах стал частью Азербайджана. От нас уже ничего не зависит, все закончилось».

Напомним: Левон Тер-Петросян еще в конце восьмидесятых был одним из лидеров «карабахского движения». Именно в тот период, когда он занимал пост президента и, соответственно, верховного главнокомандующего ВС Армении, произошли и оккупация Карабаха, и геноцид в Ходжалы, и попытки развязать против Азербайджана террористическую войну.

Но именно он, Левон Тер-Петросян, еще осенью 1997 года первым из политических тяжеловесов Армении озвучил призыв договариваться с Азербайджаном, предупредив: то, от чего Армения сегодня отказывается, завтра она будет просить и не получит. Но тогда сограждане своего президента не услышали. Более того, именно после своего призыва договариваться с Азербайджаном и идти на определенные компромиссы Тер-Петросян был отодвинут с президентского поста «партией войны» во главе с Робертом Кочаряном. И вот теперь, накануне парламентских выборов, экс-президент и глава партии «Армянский национальный конгресс» проводит в интервью этакий урок истории: самый лучший расклад сил для Армении был в 1994 году. А затем припечатал: «…Тогда у нас была возможность взаимных уступок, сейчас нет. Мы потеряли эту возможность. У нас ничего нет, у Армении нет решающего голоса». Чем подтвердил позицию официального Баку: проект «миацума» закончен, и лучше не пытаться его «реанимировать». В особенности после проигранной войны.

Казалось бы, после разгрома в 44-дневной войне, на фоне так и не названного количества погибших, с 10 тысячами дезертиров, с практически разваленной армией, где уничтожен бронепарк и выбит офицерский корпус, это должно быть очевидно всем. Но если Левон Тер-Петросян констатирует, что «все закончилось», так что придется соглашаться на Карабах в составе Азербайджана, а Никол Пашинян все же заговаривает о том, что получит Армения после разблокирования коммуникаций, то персоны типа Роберта Кочаряна и Артура Ванецяна, не говоря о Жирайре Сефиляне, весьма бойко торгуют идеей «реванша». Причем с привлечением весьма серьезных сил. Небезызвестный «Лазаревский клуб» вывел на авансцену Константина Сивкова, которого представил как «российского военного эксперта». И сей эксперт принялся уверять аудиторию: исход войны — это не поражение Армении и победа Азербайджана, а «боевая ничья», «Армения, судя по характеру боевых действий, превосходила азербайджанцев в оперативной подготовке командного состава и моральной, боевой выучке личного состава» и т.д. Не уточнив, правда, как с постулатом о «боевой ничье» соотносятся «территориальные» итоги войны и тем более подписанная 10 ноября 2020 года капитуляция. Еще меньше ясности, что следует считать проявлением «превосходства в оперативной подготовке командного состава» — несостоявшуюся «ловушку» в Джебраиле, которая закончилась катастрофой для армянской же армии? А что уважаемый эксперт имел в виду под «превосходством в моральной и боевой выучке личного состава» — десять тысяч дезертиров, притом что в Азербайджане не было ни одного факта дезертирства за всю войну? Или, может, видеозаписи, где уже сегодня на границе армянских «зинворов» в прямом смысле слова гонят пинками?

Отличился и генерал Юрий Хачатуров, бывший генсек ОДКБ. Который без тени сомнения брякнул: «Войны, которой нас запугивают, не будет. У азербайджанской стороны много погибших и раненых, много техники вышло из строя. Она не такая уж и сильная сегодня». Чем тоже вызвал множество вопросов: в курсе ли господин Хачатуров о реальном соотношении потерь Армении и Азербайджана? И о том, что сегодня Азербайджан уверенно разворачивает на освобожденных землях военную инфраструктуру, а Армения не в состоянии прикрыть свои государственные границы, к которым ее «сильные своим боевым духом зинворы» откатились в результате войны? И если честно, то все это оставляет стойкое ощущение «дежавю». Точно так же армянские эксперты в апреле 2016 года заявляли, будто бы освобождение высоты Лелетепе — это еще не победа Азербайджана и не поражение Армении, и якобы армянская армия нанесла Азербайджану такой ущерб, что можно планировать новые удары, и даже в начале 44-дневгной войны пропагандисты твердили что-то вроде «мы сорвали Азербайджану блицкриг, темпы их наступления уже снизились, еще немного — и…» Только вот этого самого «и» не наступало. И тем более не наступит теперь — после подписания Шушинской декларации.

Но все это звучит не так красиво, как обещания того же Роберта Кочаряна «вернуть Шушу и Гадрут». Под аккомпанемент которых армянская аудитория даже не заметила, как он «не исключил» столкновений после выборов, пообещав по сути в Армении гражданскую войну. И уже 20 июня армянским избирателям придется решать, поддержат ли они партию мира или же, соблазнившись красивыми словами и старыми сказками о «боевом духе» и т.д., проголосуют по сути за «две войны в одном флаконе».

Азербайджан готов к любому варианту. А вот для Армении неверный выбор приведет к катастрофе еще большей, чем итог 44-дневной войны.

Нурани, обозреватель

Minval.az