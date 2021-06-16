16 июня по инициативе председателя Азербайджанского молодёжного объединения России (АМОР), вице-президента фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» были переданы цветы харыбюльбюль, являющиеся символом Карабаха, передает АПА.

Непосредственное участие в мероприятии принимал директор Ботанического сада Алексей Ретеюм: «Цветы переданы АМОР, с которым мы сотрудничаем уже много лет. Это не первый подарок от АМОР ботаническому саду. Это уникальные орхидеи, символ Карабаха. Они растут только в Азербайджане, и мы получили 6 экземпляров орхидей. Уже в апреле орхидеи будут радовать всех гостей ботанического сада МГУ своим цветением. Для таких орхидей необходим субтропический климат, который может обеспечить помещения ботанического сада».

Ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов отметил следующее: «Цветы харыбюльбюль были переданы Ботаническому саду МГУ по инициативе председателя объединения Лейлы Алиевой, и это является знаменательным днём для каждого азербайджанца, ведь харыбюльбюль является символом Карабаха. Каждый желающий может посетить Ботанический сад и полюбоваться цветением уже в апреле».

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