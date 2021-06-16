Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Баку с турецкими футбольными болельщиками, прибывшими в столицу Азербайджана на матч Турция — Уэльс.

Встреча пройдет в среду, 16 июня, на Бакинском Олимпийском стадионе в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Европы (Евро-2020).

За матчем с трибун стадиона будут наблюдать президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

Во время встречи перед отелем, где остановился президент Эрдоган, болельщики скандировали «Турция!» и развернули турецкий флаг.

Турецкий лидер поприветствовал болельщиков с балкона своего номера в отеле, а затем спустился к ним и сфотографировался.

Minval.az