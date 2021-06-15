Помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов внес ясность в вопрос открытия сухопутных границ.
Он сообщил АПА, что в настоящее время это не является вопросом обсуждения.
Помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов внес ясность в вопрос открытия сухопутных границ.
Он сообщил АПА, что в настоящее время это не является вопросом обсуждения.
Дата: 2021/06/15 13:20
Раздел: Азербайджан
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