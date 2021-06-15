Военнослужащие российского миротворческого контингента выполняют задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон в зоне своей ответственности, а также обеспечивают безопасность движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, в плановом порядке, военнослужащие российского миротворческого контингента провели занятия по боевой подготовки. В ходе тренировки по обеспечению безопасности наблюдательного поста миротворцы отработали вопросы предотвращения провокационных действий, отражения нападения на наблюдательный пост, с привлечением дежурных подразделений и пожарного расчета.

При получении сигнала миротворцы в кратчайшее время заняли оборону на заранее оборудованных позициях. Для усиления обороны поста были задействованы дежурные подразделения на бронетранспортерах БТР-82А.

По замыслу тренировки один из БТР-82А был выведен из строя и загорелся. К месту возгорания бронетехники оперативно прибыл пожарный расчет для ликвидации пожара.

В свою очередь военные медики из состава медицинского отряда специального назначения миротворческого контингента отработали нормативы по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации условно раненного военнослужащего.

За прошедшую неделю в зоне ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не было, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Minval.az