Сборной Уэльса предстоит провести очень тяжелый матч в Баку против команды Турции в присутствии большого количество турецких болельщиков. Об этом заявил защитник сборной Уэльса по футболу Джо Родон.

В понедельник, 14 июня, футболисты сборной Уэльса провели открытую тренировку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Перед занятием к журналистам вышли пообщаться защитники команды Итан Ампаду и Джо Родон.

Игроки поделились восхищенными впечатлениями от прогулки по городу и прокомментировали свою готовность к предстоящему матчу против сборной Турции.

В частности, Джо Родон отметил, что его команду ждет очень сложный матч против сборной Турции.

«Мы находимся в хорошем состоянии, но нам предстоит очень тяжелый матч в среду против сборной Турции. Мы понимаем, что на стадионе будет много турецких болельщиков, которые будут поддерживать свою команду. Мы должны быть готовы к этому. Каждый матч для нас — это новый вызов, но для того, чтобы добиться результата, мы должны побеждать», — сказал Родон (цитата по «Спутнику»).

Футболист отметил, что в ходе первого матча ЕВРО-2020 в Баку слышал поддержку пусть и немногочисленных болельщиков из Уэльса.

«Благодарен нашим болельщикам, мы слышали каждого из них, когда они поддерживали нас. Надеюсь на их поддержку и в предстоящем матче с Турцией. В нашей команде сейчас хорошая атмосфера, что должно помочь нам в следующей игре», — считает Родон.

Кстати, валлийская сборная совершила прогулку по Баку, посетив старый город (Ичери Шехер), Дворец Ширваншахов, приморский бульвар. Появление игроков сборной Уэльса вызвало большой интерес и у местных жителей, которые делали сэлфи с британцами. Родон признался, что ему понравилась прогулка по городу.

«Очень понравилась прогулка, люди были удивлены увидеть нас в городе. В целом чувствуем себя в Баку в безопасности. Понимаем, что меры безопасности необходимы и от этого нам здесь комфортно», — сказал Родон.



Minval.az