Проводятся различные мероприятия по пропаганде проходящих в Баку игр Евро-2020.

Вечером 12 июня посредством световой проекции на здании Центра Гейдара Алиева были представлены изображения участников матчей группы А Евро-2020, организованных на Бакинском олимпийском стадионе (БОС), говорится в сообщении АФФА.

Напомним, что первый матч в рамках группы А Евро-2020 состоялся между сборными Уэльса и Швейцарии и завершился со счетом 1:1.

Следующий матч на БОС состоится 16 июня. Сборные Турции и Уэльса встретятся в 20:00.

Minval.az