Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровой торговли между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики».

Меморандум был подписан 2-го апреля этого года в Баку.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании министерство экономики обеспечивает выполнение его положений, а министерство иностранных дел уведомляет правительство Турции о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления документа в силу.

Minval.az