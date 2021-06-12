Матч финального этапа чемпионата Европы по футболу впервые прошел в Азербайджане 12 июня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за матчем группы А между Уэльсом и Швейцарией на Бакинском олимпийском стадионе.

Minval.az