Матч финального этапа чемпионата Европы по футболу впервые прошел в Азербайджане 12 июня.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за матчем группы А между Уэльсом и Швейцарией на Бакинском олимпийском стадионе.
Матч финального этапа чемпионата Европы по футболу впервые прошел в Азербайджане 12 июня.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за матчем группы А между Уэльсом и Швейцарией на Бакинском олимпийском стадионе.
Дата: 2021/06/12 20:26
Раздел: Азербайджан
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