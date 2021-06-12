Сегодня на Евро-2020 пройдут еще три матча.

В I туре сегодня в борьбу вступят шесть команд.

Баку впервые в истории примет матч чемпионата Европы. На Бакинском Олимпийском стадионе встретятся команды Уэльса и Швейцарии. Этим матчем завершится первый тур в группе А, сообщает Apasport.az.

Две другие матчи пройдут в группе B. В поединке северян Дания сразится с дебютантом турнира Финляндией.

Игровой день завершится в Санкт-Петербурге. Россия встретится с Бельгией, которая входит в число фаворитов чемпионата.

Отметим, что матчи первого тура продлятся до 15 июня.

Календарь Евро-2020

I тур, 12 июня

Группа А

17:00. Уэльс – Швейцария

Главный арбитр: Клемен Турпин (Франция)

Бакинский Олимпийский Стадион

Группа В

20:00. Дания – Финляндия

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Копенгаген. Стадион «Паркен”

23:00. Бельгия — Россия

Главный судья: Антонио Мигель Матеу Лагос (Испания)

Санкт-Петербургский стадион

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