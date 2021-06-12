Сегодня на Евро-2020 пройдут еще три матча.
В I туре сегодня в борьбу вступят шесть команд.
Баку впервые в истории примет матч чемпионата Европы. На Бакинском Олимпийском стадионе встретятся команды Уэльса и Швейцарии. Этим матчем завершится первый тур в группе А, сообщает Apasport.az.
Две другие матчи пройдут в группе B. В поединке северян Дания сразится с дебютантом турнира Финляндией.
Игровой день завершится в Санкт-Петербурге. Россия встретится с Бельгией, которая входит в число фаворитов чемпионата.
Отметим, что матчи первого тура продлятся до 15 июня.
Календарь Евро-2020
I тур, 12 июня
Группа А
17:00. Уэльс – Швейцария
Главный арбитр: Клемен Турпин (Франция)
Бакинский Олимпийский Стадион
Группа В
20:00. Дания – Финляндия
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Копенгаген. Стадион «Паркен”
23:00. Бельгия — Россия
Главный судья: Антонио Мигель Матеу Лагос (Испания)
Санкт-Петербургский стадион