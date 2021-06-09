В результате операции против участников незаконных азартных игр, проведенных в 18 провинциях отделом по борьбе с киберпреступностью Управления полиции турецкой провинции Мерсин, были задержаны 86 подозреваемых, пишет TRT Haber со ссылкой на заявление, распространенное отделом по борьбе с киберпреступностью Управления полиции турецкой провинции Мерсин.

Установлено, что данная сеть управляла денежными средствами в размере 190 млн лир (22 073 530 долларов) на цифровых валютных платформах на сумму 65 млн лир (7 551 471 доллар).

Подозреваемые, создавшие интернет-сайт в Армении, открыли цифровые валютные счета на имя 273 человек. Было доказано, что они проводили незаконные азартные игры, принимали ставки из Армении.

В результате операции, проведенной полицией одновременно в Мерсине, Анталье, Айдыне, Батмане, Болу, Бурсе, Денизли, Газиантепе, Стамбуле, Кайсери, Кыркларели, Коджаэли, Манисе, Мугле, Шанлыурфе, Текирдаге и Зонгулдаке, были арестованы 86 человек.

В местах жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты ежедневные, еженедельные и ежемесячные бухгалтерские заметки по азартным играм, 31 мобильный телефон, 8 компьютеров, заработанные преступным путем 23 635 лир.

Принимаются меры для поиска еще 31 свидетеля.

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