Визит в Азербайджан главы МИД Ирана Джавада Зарифа по понятным причинам находится в центре внимания экспертов на обеих берегах Араза. Принимая главу МИД Ирана, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил: «Появляются новые возможности, новые вызовы в связи с новой ситуацией в регионе — постконфликтной ситуацией. Конечно же, Иран и Азербайджан, как две братские страны, должны координировать усилия и способствовать долгосрочному и устойчивому миру в регионе». Глава иранской дипломатии, в свою очередь, поздравил Азербайджан с победой, позитивно отозвался о желании Баку наладить отношения с Ереваном для установления прочного мира в регионе, а затем озвучил желание Тегерана принять участие в восстановлении освобожденных территорий. Понятно, что сегодня между Азербайджаном и Ираном открываются новые перспективы для сотрудничества. И это не только восстановление освобожденных территорий, но и как минимум ГЭС на пограничном Аразе. Эксперты уже подсчитывают возможные выгоды от разблокирования коммуникаций, а значит, и восстановления старого железнодорожного маршрута через Джульфу — того самого, по которому еще во время второй мировой войны шли поставки по «ленд-лизу». Как рапортует посольство Ирана в Баку, в ходе переговоров обсуждались транспортные коридоры, шестистороннее сотрудничество Азербайджан-Армения-Грузия-Турция-Россия- Иран и многое другое.

Но вот за кадром — весьма интригующие обстоятельства. И речь не только о том, что в ходе переговоров, как подтвердило посольство ИРИ, обсуждалась и напряженность на границе. Визит Джавада Зарифа в Баку проходит на непростом фоне. Как раз накануне по азербайджанской медиасфере прокатилась целая волна скандалов с тегом «Иран». Посольству ИРИ пришлось объясняться по поводу видеороликов, запечатлевших проезжающие по Лачинскому коридору в «огрызок» иранские грузовики. Просочилась информация и о визите в Армению высокопоставленной военной делегации из Ирана, причем, по данным армянской блогосферы, предлагали тегеранские посланцы Еревану военную поддержку в Зангезуре. В Армении со знанием дела уверяли, будто бы Иран весьма обеспокоен усилением Турции у собственных границ и намерен этому противодействовать. В Ереване любят, конечно, выдавать желаемое за действительное, но осадок все равно остался. Тем более что никакого опровержения по поводу визита делегации не последовало. Наконец, немало шума наделала и публикация отрывков из интервью самого Зарифа, где он подверг резкой критике Корпус стражей исламской революции и покойного генерала Сулеймани за излишне резвое вмешательство в работу МИДа. Что уж точно ставит иранского гостя в весьма двусмысленное положение на переговорах.

И вот на таком непростом фоне Азербайджан реализует свою дипломатическую стратегию. Наша страна не устраивает прилюдных обид, не играет публично на обострение и тем более не втягивается во внутрииранские разборки. В Баку четко и открыто направляют Ирану свой «месседж»: Азербайджан нацелен на мир и сотрудничество. А вот для Тегерана наступает время выбирать и определять приоритеты уже с учетом последних событий в регионе. Где Азербайджан не просто вышиб армянских оккупантов из долины Араза и восстановил полный контроль над своей границей с Ираном. Баку еще и коренным образом изменил расклад сил в регионе. Где уже не получится рассуждать о «самой боеспособной армянской армии» и советовать «считаться с итогами войны». Теперь именно Баку определяет политические тренды в регионе, и Тегерану самое время встраиваться в эту новую реальность.

Так что визит Джавада Зарифа вполне может стать «поворотной точкой» иранской дипломатии на Южном Кавказе. Просто исходя из новых, уже послевоенных реалий.

Нурани, обозреватель

Minval.az