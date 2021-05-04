В Иране — очередной драматичный поворот местного «викиликса». Напомним: еще неделю назад в СМИ просочились фрагменты записи состоявшегося еще в марте разговора Зарифа с иранским журналистом Саидом Лилязом. И в ходе этого диалога иранский министр наговорил много интересного, отметив, в числе прочего, что Корпус стражей исламской революции и ликвидированный США в Ираке генерал КСИР Касем Сулеймани бесцеремонно вмешивались в работу МИДа, что у Сулеймани были «особо тесные» отношения с РФ, а вот РФ вместе с Сулеймани стремилась сорвать «ядерную сделку» Ирана со странами Запада…Сам Зариф молчит, его сторонники заявили, что слова министра были искажены, и вот теперь по этому поводу высказался духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Он обрушился с критикой на действующего главу МИД Ирана Джавада Зарифа. Как напомнил духовный «рахбар», «нигде в мире министерство иностранных дел не задает внешнеполитический курс, которому будет следовать страна. Однако есть высшее руководство, которое определяет внешнюю политику, а МИД лишь является исполнителем», что именно благодаря корпусу стражей исламской революции (КСИР) Иран смог вести независимую от западных стран внешнюю политику, а «заявления некоторых чиновников» относительно КСИР и генерала Сулеймани, по словам Али Хаменеи «поражают и огорчают» и вообще вторят «враждебным заявлениям» США, что недопустимо. После чего подвел итог: «Мы не должны говорить так, как будто не принимаем политику страны».

Скандал разгорается медленно, но обещает быть жарким. В Иране после нечаянных откровений Зарифа не просто появился повод вспомнить популярный советский плакат времен «сороковых, роковых, свинцовых, пороховых»: суровая женщина в красной косынке прижимала палец к губам, в верхнем углу были напечатаны стихи Маршака: «Будь начеку, в такие дни подслушивают стены. Недалеко от болтовни и сплетни до измены», а внизу красовался понятный призыв-приказ: «Не болтай!» — и с изрядной долей иронии добавить, что та война уже три четверти века как закончилась, но совет поменьше болтать актуальности своей не потерял. Прочитав нравоучения Зарифу, Али Хаменеи нечаянно обозначил то, о чем «шептались» в экспертном сообществе уже давно: в иранских верхах не просто идет подковерная борьба между консерваторами, или, если угодно, «муллократами», с одной стороны, и прагматиками, призывающими к модернизации страны и отказу от противостояния всему миру, с другой. Как показывает «иранский Викиликс», это соперничество не ограничивается тем, какой длины должно быть «манто» у иранских женщин и можно ли им пользоваться вне дома губной помадой — «муллократы» и «прагматики» насмерть схватились в таком вопросе, как степень влияния на внешнюю политику страны и на ее МИД. И на этом фоне и появление интервью Зарифа, которое должно было увидеть свет после намеченных на 18 июня президентских выборов, и «слив» отрывков из него уже в конце апреля, причем, как уверяют многие, таким образом, что слова министра были искажены, производит впечатление «многоходовки», исход которой еще далеко не ясен. Непонятно даже, выдал ли Али Хаменеи Джаваду Зарифу «черную метку» или же просто легонечко его пожурил.

Но вот в чем дело. Иран может сколь угодно долго разбираться в тонкостях своей «игры в перетягивание МИДа» и в том, не поделился ли кто-то из Тегерана с теми же США «деликатной информацией», которая и позволила Вашингтону ликвидировать Сулеймани. Просто откровения Зарифа касаются не только внутрииранских дел. И не только того, что в иранской верхушке «особые отношения» с Россией оказались именно у генерала КСИР Касема Сулеймани, которого в США открыто называли террористом и который имел прямое касательство к сотрудничеству Ирана и Армении в военной и разведывательной сфере. Как утверждал тот же Зариф, Джон Керри, занимавший на тот момент пост госсекретаря США, сообщил ему, что Израиль атаковал иранские цели в Сирии более 200 раз. А вот это уже интересно. В самом деле, Джон Керри, глава госдепартамента, «сливает» Зарифу, представителю Ирана, с которым у США нет дипломатических отношений и который Вашингтон считает страной, поддерживающей международный терроризм, весьма деликатную информацию, касающуюся деятельности в Сирии Израиля — ближайшего союзника США. Абсурд? Безумие? Да, если не вспомнить одну деталь. Джон Керри еще в свои «сенаторские» времена активно сотрудничал с армянским лобби. И был даже одним из авторов 907-й поправки. Конечно, заняв пост госсекретаря, свои отношения с «армянским лобби» Керри как бы прервал. Но вот посчитал возможным взять под американское покровительство сирийских курдов, зная, что это игра против Турции. А теперь выясняется, что и с Ираном у него была «особая позиция» по крайней мере по Сирии, притом что у режима Асада весьма близкие и тесные отношения с Арменией.

Сегодня, конечно, Джон Керри, который после победы Байдена на выборах вернулся на госслужбу и занимает пост спецпосланника по климату, обвинения Зарифа категорически отрицает и строчит у себя в Twitter: «Я могу сказать вам, что эта история и эти обвинения однозначно фальшивые. Этого никогда не происходило — ни когда я был госсекретарем, ни после».

Но вот можно ли считать, что этот «твит» полностью «закрывает вопрос»? Особенно на фоне особых отношений структур армянского лобби и со спецслужбами Кремля, и с Ираном, и с Сирией, и с господином Керри?

Отдел политики

Minval.az