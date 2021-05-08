Telegram-канал Azadİran опубликовал новое видео, запечатлевшее иранские грузовики, которые проезжают из Армении в Ханкенди через Лачинский коридор.

Какие именно грузы доставляют эти автофуры? Кто является заказчиком? Для каких целей предназначено то, что везут эти автомобили? По какой именно дороге эти грузовики проезжают в Карабах — из Азербайджана? Или из Армении, через Мегри и Горис? Накануне посольство ИРИ в Азербайджане заверяло, что связалось с Тегераном по поводу скандальных видеоматериалов.

«Мы говорили с Тегераном с целью изучения опубликованных видео и информации. Обратились потому, что после распространения этих видео и информации в Азербайджане возникла обеспокоенность, вопрос должен быть соответствующим образом расследован, дан официальный ответ. Вероятно, в ближайшие дни нам будет дан ответ из Тегерана, и мы доведем вопрос до внимания азербайджанской общественности», – заявили в дипмиссии 4 мая.

Minval.az