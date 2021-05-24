Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, в том числе и для Азербайджана.

Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, курирующий отношения со странами СНГ.

«Единственное, что может ограничивать вступление, так это определенные положения устава организации, в соответствии с которым для участия в ОДКБ необходимо наличие между его членами дипломатических отношений. Таких отношений нет пока между Азербайджаном и Арменией. Когда они будут установлены — мы надеемся, что это рано или поздно произойдет, — тогда и этот вопрос может встать в практическую плоскость в том или ином виде», – подчеркнул дипломат.

Minval.az