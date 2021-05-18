Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая главу Минобороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина, отметил успешное сотрудничество Баку и Минска в военной и военно-технической сферах.

«Как я уже сказал, военное, военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет давнюю историю и дает очень хорошие результаты. Поэтому уверен, что обсуждения и обмен мнениями с вашим коллегой будут полезны для дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере», — сказал президент.

Президент заверил белорусскую сторону о продолжении активного сотрудничества и взаимной поддержки во всех остальных сферах, в том числе и в ВТС.

И. Алиев добавил, что белорусские компании проявляют интерес к участию в развитии в Карабахе.

«Я пригласил белорусские компании принять участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Позже я покажу вам фотографии, сделанные в этих местах. Они ясно показывают уровень вандализма и разрушений на нашей земле, которая находилась под оккупацией почти 30 лет. Насколько мне известно, интерес к участию в этих вопросах уже есть», — отметил он.

Президент подчеркнул, что в ближайшее время в рамках договоренностей, достигнутых в ходе последнего визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Баку, Минск посетит делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана.

Minval.az