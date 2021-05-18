По приглашению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, делегация во главе с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным 18 мая прибыла с официальным визитом в нашу страну.

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