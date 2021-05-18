По приглашению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, делегация во главе с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным 18 мая прибыла с официальным визитом в нашу страну.
По приглашению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, делегация во главе с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным 18 мая прибыла с официальным визитом в нашу страну.
Продолжаются учения азербайджанской армии.
В Азербайджанской армии продолжаются учения с привлечением военной авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения
В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 учебный год, в Нахчыванском гарнизоне начались командно-штабные учения с
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих видами войск командиров воинских объединений и соответствующих должностных лиц
Продолжаются учения, проводимые в Азербайджанской Армии с привлечением различных видов войск.
Привлеченные к учениям танковые подразделения выполняют поставленные задачи
Об этом сообщает Минобороны Азербайджана
Продолжаются учения, проводимые с привлечением различных видов войск. Об этом сообщат пресс-служба Минобороны.
Специалисты турецкой оборонной компании Troy Teknoloji Savunma разработали новую мини-ракету для БПЛА и беспилотных наземных транспортных средств,