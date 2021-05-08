По случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом в городе Ханкенди планируется торжественное построение, сообщает Minval.az со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«Группа военнослужащих, обслуживающих совместный турецко-российский Центр мониторинга, возложит венок к памятнику, установленному в Бейлаганском районе в память об участвовавших и погибших во Второй мировой войне. Также, в городе Ханкенди планируется проведение торжественного построения российских миротворческих сил, временно дислоцированных на территории Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года», – сказано в заявлении.

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В прошлом месяце стало известно, что на летном поле аэропорта в Ходжалы прошли репетиции военного парада, в котором приняли участие не только миротворцы, но и сотрудники Центра гуманитарного реагирования, военной полиции, медицинского отряда специального назначения, группы управления российского миротворческого контингента и подразделений материально-технического обеспечения.

Данное обстоятельство вызвало негативное реакцию у азербайджанской общественности.

Minval.az