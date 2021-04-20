В России стартовала подготовка к параду в честь дня победы 9 мая. Дату эту отмечают торжественно, с военным парадом, причем проводятся эти парады не только на Красной площади в Москве, но и практически в любом гарнизоне. Как официально информирует сайт минобороны России, свое «мероприятие» наметили и дислоцированные в Карабахе российские миротворцы. Здесь намечен свой парад, в котором примут участие не только миротворцы, но и сотрудники Центра гуманитарного реагирования, военной полиции, медицинского отряда специального назначения, группы управления российского миротворческого контингента и подразделений материально-технического обеспечения. Репетиции уже проходят — на летном поле аэропорта в Ходжалы.

Возможно, кому-то из россиян могло показаться, что летное поле «неработающего» аэропорта — это вполне подходящее место для парада. А 9 мая — это день победы, которая «одна на всех».

Только вот в чем дело. Да, в Азербайджане тоже отмечают 9 мая, это государственный праздник и нерабочий день. В нашей стране чтут память 350 тысяч азербайджанцев, не вернувшихся с фронта, и тем более помнят, какую роль в победе над фашизмом сыграла бакинская нефть. И тем более понимают стремление российских миротворцев отметить этот праздник вместе со всей страной и российской армией. Но когда речь идет о параде, учитывать надо не только желания и эмоции, а прежде всего государственную политику, государственный суверенитет и государственные границы. А еще — предысторию.

Прежде всего, территория, которую в релизе минобороны РФ называют «Степанакертским аэропортом» — это Ходжалы, «адрес» чудовищной трагедии и акта геноцида азербайджанского народа. Проводить здесь парад само по себе возмутительно. Это примерно то же самое, что и устроить его на главной площади Хатынского мемориала. Более того, в геноциде Ходжалы весьма активное участие принимал российский 366-й полк. И как теперь в Азербайджане должны воспринять российские парадные «коробки», марширующие по летному полю аэропорта, который не «Степанакертский», а Ходжалинский? Миротворцам по штату положено понимать «чувствительность» региона и по крайней мере стараться не обострять ситуацию там, где этого можно избежать.

Но как тогда понимать «репетиции парада» в Ходжалы?

Кроме того, важен формат намеченного «мероприятия». Да, российские миротворцы имеют полное право отпраздновать 9 мая по российскому «протоколу». Но это означает, что праздник должен проходить на территории военного городка российских миротворцев в Ханкенди, с российской атрибутикой и «парадными коробками», представляющими российские же подразделения. Будет ли все это соблюдено? Или мероприятие во всех смыслах «выйдет за рамки»? Будут ли приглашены для участия в торжественном шествии и армянские участники — то есть представители вооруженных сил Армении, которых в Карабахе, согласно подписанным президентом РФ Владимиром Путиным договоренностям от 10 ноября, быть не должно от слова вообще? Или же не разоруженные остатки карабахских незаконных вооруженных формирований? Наконец, будут ли приглашены «почетные гости» в кавычках и без? И если да, то кто именно —представители законных азербайджанских властей или сепаратистов? Ответ «да» на каждый из вышеперечисленных вопросов будет означать неприкрытый вызов и демонстрацию неуважения к территориальной целостности и государственному суверенитету Азербайджана.

А вот это не тот вопрос, где наша страна может позволить себе «промолчать» и «не обострять». Тем более на фоне «странностей» последнего времени. А это и появление «военного батюшки» в форменной куртке миротворцев на митинге сепаратистов в Ханкенди, и проезд в Карабах и личностей вроде вожака армянской террористической группировки VOMA Вовы Вартанова, и призывников из Армении, наконец, та «свобода рук», которой обладает здесь Араик Арутюнян… Вопросы есть и к приезду в этот регион замминистра обороны РФ Булдакова, и к недавнему заявлению министра обороны Сергея Шойгу, который приглашал на чужую территорию ооновский противоминный центр. И тем более заставляет задуматься о многом упорное молчание Кремля по поводу «Искандеров».

И вот на таком фоне у парада на 9 мая итоги могут оказаться совсем не праздничными прежде всего для самой Москвы.

Нурани, обозреватель

Minval.az