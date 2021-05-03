В Азербайджан вчера была доставлена партия российской вакцины от коронавируса — «Спутник-V», в качестве жеста дружбы российской стороны, о чем заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников. По его словам, «с российской стороны делается все возможное чтобы оказать содействие братскому Азербайджану в борьбе с этой пандемией. Уверен, что эта сегодняшняя акция послужит дальнейшему укреплению отношений между нашими странами, которые носят очень тесный и дружественный характер».

Конечно, партия вакцины во время пандемии —это действительно красивый жест доброй воли и очень ценный подарок без тени иронии и без тени политических предпочтений. И даже споры, какая вакцина лучше, не втянутые в политику медики советуют отложить в сторону: в ситуации, когда из-за пандемии вводится карантин, колоть надо ту вакцину, которая есть.

Но вот слова российского дипломата о братстве и дружбе Баку и Москвы звучали в то время, когда на российско-азербайджанском треке, кроме вакцины «Спутник-V», обсуждаются и другие новости, далеко не такие «общечеловеческие», теплые и дружеские. И это не только вопросы, как именно российские миротворцы в Карабахе будут отмечать 9 мая. Куда важнее продолжающийся скандал вокруг «Искандеров-М», которыми стреляли по Шуше.

Об обнаружении этих ракет не только сообщалось в СМИ. Вопрос неоднократно озвучивал президент Азербайджана Ильхам Алиев. 7 апреля в посольство РФ свое обращение направили азербайджанские журналисты: «Мы удивлены, что Российская Федерация в лице Министерства иностранных дел, Министерства обороны, других заинтересованных структур не торопится внести ясность, каким образом по городу Шуша могли стрелять из ракетного комплекса «Искандер-М». Безусловно, полное и всестороннее расследование этого факта требует времени. Однако нет официальных заявлений даже о его начале, что вызывает серьезное недоумение и обеспокоенность азербайджанской общественности». Свой письменный запрос по поводу «Искандеров» в посольство РФ направил и Minval.az. Ответа не последовало.

Затем грянул новый скандал: в Москву отправился Араик Арутюнян, вожак ханкендинских сепаратистов. Что тоже вызвало понятные вопросы азербайджанской общественности. В посольство РФ было направлено новое обращение. Во-первых, в Баку напомнили: как должно быть хорошо известно профессиональным дипломатам, даже если поездка Арутюняна в Москву сугубо частная, он для пересечения границы должен предъявить валидный, то есть имеющий правовую силу, документ, выданной страной происхождения — Азербайджаном. Были ли соблюдены эти нормы при визите в Россию Араика Арутюняна, для которого страной происхождения является Азербайджан? Напомнили и о том, что Араик Арутюнян во время 44-дневной войны открыто взял на себя ответственность за ракетный обстрел жилых кварталов Гянджи, что является военным преступлением, и что он объявлен за это в международный розыск. Между Азербайджаном и Россией уже давно заключены соглашения о правовой помощи, они предусматривают и экстрадицию разыскиваемых лиц. Но как на подобном фоне азербайджанская общественность может расценивать открытый визит в Россию Араика Арутюняна? Причем новый скандал разразился в то время, пока еще не внесена ясность в историю с «Искандерами». Посольство опять промолчало. И вряд ли потому, что было не в курсе. Российские дипломаты сочли для себя вполне возможным промолчать в ответ на эти обращения. И вот такое высокомерно-великодержавное пренебрежение — оно в двусторонних отношениях может «рвануть» посильнее «Искандера». Даже если и не будет сопровождаться грандиозными внешними эффектами.

Наконец, уже в эти дни телеграмм-канал РИА «Новости», официального российского информагентства. публикует пост, который мы приводим с соблюдением орфографии и пунктуации: «Президент Карабаха сообщил, что был допрошен в качестве свидетеля по делу о свержении конституционного строя». Что уже представляет собой открытый вызов территориальной целостности Азербайджана. Причем РИА «Новости» «ошибается» таким образом далеко не в первый раз.

И вот теперь в Баку прибывает партия российской вакцины. Причем как раз накануне визита в Азербайджан главы МИД РФ Сергея Лаврова. Понятно, что посольство накануне этого визита старается улучшить, так сказать, общий политический климат. Только вот, при всей ценности вакцины в период пандемии, партия «Спутник V» — это не ответ на вопрос, каким образом по Шуше стреляли из «Искандеров-М», не подлежащих экспорту, и по какому паспорту в Россию въехал Араик Арутюнян, которого к тому же еще и не арестовали и не передали Азербайджану на основе розыскного ордера, и почему РИА «Новости» именует его «президентом Карабаха», не добавляя ни кавычек, ни того, что это «государство» никем, включая Россию и Армению, не признано. Словом, тот случай, когда действительно медицина не всесильна. А советское хрестоматийное «ну подумаешь — укол» получает совсем не политкорректное прочтение.

Нурани, обозреватель

Minval.az