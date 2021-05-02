В соцсетях появились кадры инцидента между азербайджанскими пограничниками и армянскими военными. Инцидент произошел на границе Армении и Зангиланского района Азербайджана.
В соцсетях появились кадры инцидента между азербайджанскими пограничниками и армянскими военными. Инцидент произошел на границе Армении и Зангиланского района Азербайджана.
Дата: 2021/05/02 13:16
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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