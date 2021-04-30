Главный редактор журнала «Национальная оборона России» и известный военный эксперт Игорь Коротченко также подчеркнул необходимость сноса памятника Нжде перед парадом Победы 9 мая.

«Мы видим памятник Гарегину Нжде, фашистскому пособнику, соратнику Гитлера, установленный в Карабахском регионе Азербайджана, где сейчас проживают армяне. Это безобразие. Я считаю, что необходимо очень жестко поговорить с Арменией по этому поводу. Вы можете представить памятник Гитлеру в Германии? Конечно, в современной Германии это невозможно. Армяне же культивируют националистические идеи фашиста Нжде, что совершенно недопустимо. Отметим, что 9 мая российские миротворцы проведут парад. Что тогда будет? Пройдут ли российские солдаты перед памятником Нжде, увековеченного армянскими националистами? Это совершенно недопустимо. Вы знаете, нам нужно серьезно поговорить о таких вопросах. Памятник Ндже надо демонтировать, чтобы не осталось и следа от этого позорного фашистского памятника. Особенно когда речь идет об очередной годовщине великой победы над фашизмом», — цитирует его АПА.

Игорь Коротченко подчеркнул, что МИД России должен сделать заявление по данному вопросу: «Не нужно стыдиться. Увековечение нацизма недопустимо. В частности, это недопустимо тогда, когда это делает страна-член Организации Договора о коллективной безопасности, союзник России. Трудно называть союзником страну, где установлен памятник фашистскому коллаборационисту. Поэтому я считаю, что официальные структуры России должны отказаться от позиции «смотрим, не видим». Об этом говорят эксперты, общественность, но и позиция России как государства должна быть четкой».

Minval.az