Заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян на своей странице в социальной сети Facebook пишет:

«Вынужден вновь обратиться к предателю-ничтожеству по имени Араик Арутюнян.

Вместо отстаивания интересов армян Карабаха ты вновь принялся за дело санитара, пытаясь снять с предателя-выродка вину за «проданные» земли и смыть с него кровь тысяч молодых ребят.

Помни: а кто тебя самого очистит. Ибо колоссальные потери, которые понес армянский народ во время последней войны, и на твоей совести тоже.

Ты врал до войны, во время войны и после войны.

Когда Серж Саргсян в качестве президента РА вел переговоры по компромиссному пакету – по принципу территории в обмен на статус, ты выступал с пустыми патриотическими речами, а потом хвастался, будто высказался против.

В начале октября никто не проводил с политическими силами широких консультаций по поводу прекращения войны. Я говорю это как участник начала данного процесса.

Когда со своей партийной делегацией перед войной ты гостил у предателя-выродка, он на закрытом заседании сказал тебе, что во время переговоров вынужден прикидываться дураком (дословная цитата), а ты, разинув рот, с лакейской улыбкой подобострастно нахваливал провинциальные дипломатические трюки «опытного переговорщика».

Предатель, ты тогда не думал о том, в каком же глубоком и абсолютном дерьме мы оказались, что представляющий страну человек прикидывается перед сверхдержавами дураком, обсуждая при этом жизненно важные вопросы?

Да выйдет боком хлеб, который когда-то мы делили с тобой».

Minval.az