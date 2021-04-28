В Армении вообще нет инвестиций.

Об этом сказал экс-президент Армении Роберт Кочарян на встрече со своими сторонниками

«Ни один инвестор, трезвомыслящий человек не инвестирует, и не будет инвестировать в Армению. Разрушили банковскую систему, начали преследовать, угрожать бизнесменам. Только одного предложения достаточно, чтобы поставить крест на инвестициях. Когда премьер-министр говорит, что к каждому бизнесмену будет прикреплен сотрудник СНБ, это значит – понимание психологии инвестора на нулевом уровне. Такую глупость даже сложно придумать», — цитирует Кочаряна «Айсор».

Minval.az