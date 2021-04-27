Учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального осматривали врачи высшей квалификации. Угрозы его жизни они не выявили. Такие подробности раскрыла уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

«Его привозили во Владимирскую областную больницу, осматривали медики разных направлений. Среди них были врачи высшей квалификации, в том числе завотделением Владимирской больницы, врач из областного департамента здравоохранения. Эти документы вызывают у меня доверие», — сказала Москалькова.

Отвечая на вопрос о том, нуждается ли Навальный в дополнительном наблюдении врачей при выходе из голодовки, омбудсмен сказала, что «такое ежедневное наблюдение осуществляется».

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. 31 марта он объявил голодовку из-за болей в ноге и спине. Он потребовал допустить к нему врачей не из системы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Позже оппозиционера перевели в больницу для осужденных, где, как сообщалось, его осмотрели терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр. Ему сделали МРТ, УЗИ, ЭКГ, назначили обследование нижних конечностей, капельницы с глюкозой, белками и витаминами. 23 апреля Навальный прекратил голодовку.

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