Заместителю начальника Главного штаба ВС Армении, начальнику управления боевой подготовки генерал-лейтенанту Андранику Макаряну предъявлены обвинения в халатности, которая повлекла за собой пропажу без вести подразделения из 60 военных во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

«Андранику Макаряну предъявлено обвинение в том, что в результате его действий пропали без вести 60 военнослужащих. Он допрошен в Следственном комитете, где заявил, что произошла ошибка при ориентировании на местности. Сам Макарян утверждает, что его вынудили отдать приказ», — сообщает армянская газета «Жоговурд» во вторник.

В Следственном комитете Армении «Интерфаксу» сообщили, что Макаряну предъявлено обвинение по ч.3 ст.376 УК (халатное отношение начальника или должностного лица к службе, причинившее существенный вред, совершенное во время военного положения, войны или в боевой обстановке).

В отношении Макаряна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Minval.az