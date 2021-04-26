Доклинические испытания на животных белорусской вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление для СМИ заведующего лабораторией биобезопасности Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии Анатолий Красько.

«В ближайшее время мы подойдем к стадии иммунизации животных — она займет не менее месяца. Планируется, что прототип вакцины мы получим к осени, а клинические испытания уже будем проводить в следующем году», — сказал Красько.

Директор РНПЦ Владимир Горбунов сообщил, что сегодня под разработку белорусской вакцины подключено шесть лабораторий центра.

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