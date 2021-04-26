Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется в летние месяцы, но точная дата и страна проведения пока не определены. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах, еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности», — сказал он.

«Пока не называлась ни одна страна, где может пройти встреча», — уточнил представитель Кремля. При этом Песков оставил без комментариев возможность встречи лидеров двух стран во время запланированного на середину июня европейского турне Байдена, добавив, что такое предложение «было во время телефонного разговора» президентов.

Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. По свидетельству пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита «в третьей стране в предстоящие месяцы». Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

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