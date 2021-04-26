Консенсуса в вопросе участия азербайджанской стороны в заседании межправсовета ЕАЭС нет, сказал глава МИД Армении Ара Айвазян на пресс-конференции с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

«Никакого консенсуса нет в вопросе приглашения на подобное мероприятие Азербайджана в каком-либо статусе», — сказал Айвазян.

Ранее в СМИ появилась информация, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают возможное участие азербайджанской делегации в заседании межправсовета ЕАЭС, запланированного в Казани 29–30 апреля.

Minval.az