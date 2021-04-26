Видоизменить минские соглашения, не положив им конец, невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент Украина Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать минские соглашения и расширить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет привлечения США.

Песков заявил журналистам, что такое высказывание украинского президента является «очередным «тревожным сигналом».

«Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация. Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно», — подчеркнул представитель Кремля.

Minval.az