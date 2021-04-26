Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать Минские соглашения и расширить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет привлечения США.

По его словам, текущее содержание «Минска-2» не помогает завершить конфликт в регионе, так как служит «целям прошлого, а не настоящего». При этом политик пожелал «большей гибкости» отдельных положений документа, так как в действующей редакции их выполнить почти невозможно. «Мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что, помимо США, в переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада, но предложения о прямом диалоге с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) отверг. Глава государства также подчеркнул, что готов обсуждать вопросы урегулирования ситуации с президентом России Владимиром Путиным и украинскую сторону «не волнует место проведения, речь идет о содержании».

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